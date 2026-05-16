Gasperini prepara il derby, fondamentale per la corsa Champions, e studia il compagno di Dybala e Malen nel tridente d'attacco. Intanto El Shaarawy ha annunciato sui social l'addio a fine stagione: "Me ne vado, ma una parte di me resterà qui". Il derby sarà la sua ultima partita in casa all'Olimpico. Mentre la presenza di Ryan Friedkin nella Capitale racconta che intorno alla squadra si sta muovendo anche la costruzione della nuova area sportiva, scrive Marco Juric su La Repubblica. Il nome nuovo, ma in realtà non nuovissimo, per la direzione sportiva è quello di Ramon Planes. Persa la pista Giovanni Manna, che resterà al Napoli, la proprietà americana ha allargato il campo anche a profili stranieri. E Planes, ex direttore sportivo del Barcellona e reduce dall'esperienza all'Al-Ittihad, è tornato d'attualità. In Arabia ha chiuso una stagione vincente con campionato e coppa. Ora valuta proposte dall'Europa e la Roma osserva.

Planes però non è l'unico profilo sul tavolo. Nella lista dei papabili per il dopo Massara resta anche la soluzione italiana di Sean Sogliano del Verona. Poi c'è Matteo Tognozzi, ex area scouting della Juventus Next Gen. E resta viva, almeno finché non verrà ufficializzato il suo passaggio al Milan, anche la pista Tony D'Amico dell'Atalanta.