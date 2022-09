Roma avanti con piccole gioie: il miglior Dybala piega l’Empoli

Perché stavolta non c’erano volti amici, la partita non era una comoda discesa , ma un cespuglio di spine. E Paulo non solo ha segnato, ma nel momento più complicato, quando le batterie della sua squadra iniziavano a lampeggiare ha trovato in fondo al cilindro da mago il numero da tre punti: un arco capace di sparire davanti alle gambe dei difensori dell’Empoli per comparire sul piede di Abraham a un metro dalla porta: far segnare il pessimo Abraham di ieri è l’altra metà del numero.

Tre gol nelle prime sei giornate di campionato Paulo non li segnava da 5 anni, quando ne infilò addirittura 8. Un passo deciso per meritarsi il numero 10 a cui in estate aveva prudentemente rinunciato in favore del 21 per non ledere la maestà di Totti. La scelta di Mourinho di risparmiargli gli ultimi 10 minuti è una ammissione sconsolata: il destino della Roma oggi dipende da Dybala. Lo ha voluto per questo, esponendosi ferocemente con il general manager Pinto e la famiglia Friedkin.