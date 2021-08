Roma, aspettando Abraham ballottaggio Mayoral-Shomurodov

Il nuovo acquisto rientrato a Londra per il visto, poi quarantena light. Caos biglietti

Toccata e fuga per Tammy Abraham a Roma, mentre Mourinho sta studiando il ballottaggio tra Mayoral e Shomurodov, centravanti da alternare tra Conference e campionato, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Mourinho non potrà per il momento avere a disposizione il giocatore fin qui più costoso della storia della Roma. Nel frattempo il tecnico alternerà come riferimento in attacco, appunto Mayoral e Shomurodov. Un’alternanza alla ricerca degli equilibri migliori, in attesa che Abraham possa mettersi a tutti gli effetti a disposizione. A proposito dell’esordio in campionato, sono stati venduti ieri circa cinquemila biglietti, tra caos e polemiche. Nel primo giorno di vendita, dedicata ai vecchi abbonati in prelazione, il portale della Roma è andato in tilt, trasformando in un calvario virtuale l’acquisto dei tagliandi per la gara contro i viola. File online lunghissime con il sito pronto a impallarsi al momento del pagamento. La Roma ha spiegato che il problema è dipeso dalla banca online incaricata di gestire i pagamenti e che nei prossimi giorni, dedicati alla vendita libera, le cose miglioreranno.