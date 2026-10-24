A Napoli la Roma si affida ai piedi di Soulé e Mora. Devono accendere una squadra che fa punti ma ha perso le alternative sulla trequarti. L'argentino, due gol e un assist nelle prime sette giornate, si riprende il posto lasciato libero da Dybala. Il portoghese, diciannove anni e un investimento da 25 milioni, deve accelerare un percorso fatto di lampi. Entrambi dovranno cercare Malen, di ritorno dalla squalifica. Lo scorso anno al Maradona una doppietta dell'olandese portò solo un punto in classifica. Capitolo centrocampo. Cristante punta a tornare titolare. Se offrirà garanzie, potrà affiancare de Roon in mediana e permettere a Pisilli di avanzare alle spalle di Malen, accanto a Soulé. Altrimenti toccherà a Mora. Lo scrive Marco Juric su La Repubblica. Dietro si ricompone il terzetto Mancini, Ndicka e Hermoso; Wesley presidierà la sinistra, mentre a destra Lulli è in vantaggio su Molina. Per il classe 2007 è arrivata anche l'intesa con la Roma per il rinnovo fino al 2031: manca la firma, ma il club è pronto a blindare il talento del suo vivaio. L'ultima vittoria giallorossa in casa degli azzurri risale al 3 marzo 2018, il 4-2 della Roma di Di Francesco. E l'ultima vittoria in trasferta contro una squadra di Allegri è datata 2010. La classifica dice Roma davanti di sette punti. Il Maradona servirà a capire quanto pesa quel vantaggio.