Roma, accordo per Kristensen. Spinazzola d’Arabia

Prosegue serrata la trattativa per il trasferimento di Rasmus Kristensen in giallorosso. L’accordo con il calciatore danese è totale visto che ormai ha in testa solo la Roma. La retrocessione del Leeds ha messo la parola fine alla sua avventura in Inghilterra. Tra mercoledì e giovedì potrebbe arrivare la fumata bianca per regalare a Josè Mourinho il primo rinforzo sulle fasce, scrive Marco Juric su La Repubblica. Prosegue intanto la rivoluzione delle fasce. Karsdorp rimane sul mercato, così come Celik. Ma dall’Arabia Saudita arrivano le prime voci di un interessamento dell’Al-Ahli per Leonardo Spinazzola. Il terzino azzurro ha un contratto in scadenza nel 2024e fino ad oggi non si è parlato del rinnovo. La Roma vorrebbe tenerlo per capire durante l’ultima stagione in giallorosso che margini ci siano per continuare insieme (stile El Shaarawy). Ma l’offerta giusta potrebbe far cambiare idea al management giallorosso, pronto ad ascoltare ogni offerta.