Roma, a Trigoria tornano i nazionali. Salta lo show di presentazione

Giorno di rientri dalle ferie anche per i nazionali, che questa mattina si ritroveranno a Trigoria per iniziare la preparazione, scrive Marco Juric su La Repubblica. Mourinho avrà a disposizione il gruppo al completo con i rientranti Pellegrini, Spinazzola, Cristante, Bove, Rui Patricio, Celik e Ibanez. Primo giorno di scuola anche per Ndicka e Kristensen che si sono tagliati le vacanze, presentandosi a Trigoria già da sabato scorso.

Sarà una settimana intensa per la truppa giallorossa. Allenamento tutti i giorni, sotto la calura estiva. Venerdì doppia seduta con l’amichevole casalinga contro il Latina. Poi sabato mattina la partenza per il Portogallo, dove i giallorossi rimarranno fino al 2 agosto per la seconda parte di ritiro. Tre amichevoli in programma: Braga (26 luglio), Farense e una terza ancora da decidere. Il 6 agosto si vola in Francia per l’amichevole contro il Tolosa.

Poi il ritorno a Roma per l’ultima amichevole. Data ancora da stabilire (12 o 13 agosto), ma sarà in trasferta. Quest’anno non ci sarà la classica presentazione della squadra all’Olimpico, causa lavori al manto erboso.