Nella settimana più importante degli ultimi anni, a cavallo tra un derby vinto e il match point Champions League di domenica sera contro il Verona, prosegue il lavoro per costruire la dirigenza del futuro dietro a Gasperini. La prossima settimana dovrebbe essere ufficializzata la separazione consensuale tra la Roma e l'attuale direttore sportivo Frederic Massara, ma già da settimane i Friedkin, insieme all'allenatore, hanno iniziato la ricerca della nuova figura di riferimento sul mercato. Il nome più caldo, ad oggi, è quello di Matteo Tognozzi. Classe 1987. Il dirigente in questi giorni è in Italia e sta parlando con diversi club. Ma per prima cosa vuole capire cosa accadrà alla Juventus, dove ha lavorato per anni e dove potrebbe aprirsi un nuovo giro di nomine. Resta in corsa - scrive Marco Juric su 'La Repubblica' - anche Tony D'Amico, in uscita dall'Atalanta. Più come nome dell'ultim'ora nel caso in cui non si formalizzasse il suo passaggio al Milan. Più defilata, ma comunque concreta, la pista Sean Sogliano. Il dirigente è appena retrocesso con il Verona ed è stato contattato dalla Roma nei giorni scorsi. Sullo sfondo resta anche il profilo straniero di Ramon Planes.