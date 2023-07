Ritiro in Portogallo. Shomurodov ceduto. Granada su Villar

Iniziata la seconda fase del ritiro dove non sono stati convocati gli esuberi. La Repubblica scrive che l'ubzeko è ad un passo dal Cagliari, il centrocampista spagnolo è seguito in Liga. Anche Reynolds e Vina cercano squadra

Primo giorno di allenamento nel ritiro portoghese di Albufeira. Tutti convocati i calciatori a disposizione di Mourinho, compresi i Primavera Pisilli e Pagano. Come riporta la Repubblica, sono rimasti a Roma solo Kumbulla e Abraham, alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni. Fuori dal progetto e dal Portogallo gli esuberi. Come Shomurodov che lunedì sarà un nuovo giocatore del Cagliari, in prestito con diritto di riscatto (10 milioni). Escluso anche Reynolds vicinissimo alla cessione definitiva al Westerlo. Per Pinto rimangono da vendere soltanto Villar (seguito dal Granada) e Vina, su cui diversi intermediari inglesi stanno cercando la soluzione migliore in Premier League.