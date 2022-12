Ritiro in Portogallo: con Mourinho c’è Karsdorp. Torna anche Wijnaldum

Le carte d’imbarco sono pronte, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica, oggi pomeriggio José Mourinho volerà in Portogallo con Karsdorp e Wijnaldum a bordo, con l’intento di preparare al meglio la ripresa della stagione fissata per il 4 gennaio. Senza dubbio un ritorno a casa particolare per il tecnico di Setubal, in un momento in cui la federazione portoghese sta seriamente pensando allo Special One come futuro ct, visto la fine del ciclo tecnico di Fernando Santos. Ma, per il momento, Mourinho rimane concentrato solo e unicamente sul presente, che si chiama Roma.