Ripartenza sprint e rosa da snellire: le spine di Fonseca

Feste in famiglia, ma senza eccessi. È questa la richiesta fatta da Fonseca alla squadra in vista delle vacanze di Natale iniziate venerdì dopo la vittoria con la Fiorentina, come riporta La Repubblica.

Al rientro si inizierà a fare sul serio tra campionato, Coppa Italia e Europa League. Il 5 gennaio all’Olimpico arriva il Torino, prima del big match con la Juventus. Il 16 invece la Roma si recherà a Parma per giocarsi gli ottavi di Coppa Italia al Tardini.

Capitolo mercato: Petrachi vorrebbe regalare a Fonseca un vice Dzeko. Kalinic infatti non si è rivelato all’altezza del compito. Le piste più più calde sono Petagna e Pinamonti, ma non è escluso neanche un nome a sorpresa. Il ds proverà anche a snellire il monte ingaggi con operazioni in uscita: i maggiori indiziati sono Jesus, che piace al Bologna, e Pastore. Florenzi invece deve decidere il suo futuro.