Rinnovo low cost: El Shaarawy tratta con Pinto

Cinque minuti che valgono un rinnovo. Perché con un allenatore come Mourinho non conta quanto, ma come, scrive Marco Juric su La Repubblica. E l’atteggiamento di El Shaarawy contro il Salisburgo è la perfetta sintesi di quello che chiede l’allenatore ai suoi giocatori. E la menzione a fine gara del portoghese non è casuale: “Vittoria di gruppo, ma non posso dimenticare El Shaarawy. È stato sacrificato e mi dispiace perché nell’ultimo mese sta giocando benissimo. Ma ha capito le mie scelte e quei minuti finali sono la dimostrazione di come funzionano le cose tra di noi".