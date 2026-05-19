Slitta di una settimana il vertice per il rinnovo di Paulo Dybala. I Friedkin hanno chiesto di pazientare ancora qualche giorno, perché il possibile approdo in Champions League merita la piena concentrazione di tutto il club. Nel suo weekend romano, l’agente Carlos Novel ha visto il derby, ma non la proprietà: il dialogo con Ryan prosegue via chat, almeno per questa settimana. I milioni garantiti dallo sbarco in Champions sposterebbero tanto ma la società in ogni caso non vorrà spingersi oltre i 3 milioni di euro per l’ingaggio dell’argentino. Che intanto attende: la sua volontà è quella di restare, ma certo si aspettava qualche mossa in più da parte del club. Sotto questo aspetto, non sono mancate perplessità e riflessioni, ma non solo da parte sua. Il gruppo squadra - scrive Niccolò Maurelli su 'La Repubblica' - è rimasto spiazzato dall’addio improvviso di El Shaarawy: pensavano che sarebbe arrivato con tempi e modi diversi. Al momento, Dybala è concentrato sull’ultima giornata di campionato; ha molto apprezzato la ritrovata presenza della proprietà. Un sentimento comune: tutti, nello spogliatoio, vorrebbero che questa fosse la normalità e non l’eccezione.