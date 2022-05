Riecco Spinazzola, l’asso di Mourinho per la finale

Galvanizzato dall’abbraccio ricevuto dai tifosi, il terzino ha iniziato subito a carburare, a macinare chilometri, puntando costantemente l’uomo, accelerando e provando anche il tiro

Ben 45 minuti in campo, per qualcuno le “provi generali”, per lui un altro step verso la normalità, per tornare a sentirsi calciatore. Un tempo di gioco di gioco con il Venezia e un’altra presenza in campo nella sfida di venerdì con il Torino possono significare solo una cosa: che Spinazzola può essere una carta importante da giocarsi nella finalissima di Tirana. Mourinho lo sa bene.