Ricetta Fonseca: “Lottare e correre. Facciamo gruppo”

Terza in classifica da sola, e la sensazione che la crescita non sia ancora arrivata all’apice. Una squadra, quella giallorossa, guidata da un allenatore che non cerca alibi e che ha chiesto ai suoi di diventare ambiziosi, compattandosi per reagire alle difficoltà legate agli infortuni e alle decisioni arbitrali, scrive Francesca Ferrazza su “La Repubblica”. “I giocatori hanno capito che in questo momento difficile dobbiamo lottare e correre più che mai, e per me la cosa più importante è mantenere questo atteggiamento di gruppo“, spiega Fonseca, soddisfatto per il rendimento di uomini che sembravano persi, su tutti, Javier Pastore, passato dai fischi all’annuncio del suo nome alla lettura delle formazioni nelle prime gare di campionato, all’ovazione ricevuta sabato dall’Olimpico quando è uscito dal campo.