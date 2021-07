La Roma pressa Raggi: “Revoca Tor di Valle in 15 giorni o niente nuovo stadio”

Fienga: "Piuttosto che ricascare in un procedimento lunghissimo, i tifosi dovranno rinunciare all’idea di avere anche il nuovo stadio”

La Roma rompe il silenzio su Tor di Valle. Il tempo stringe, la consiliatura Raggi è agli sgoccioli. E le parole di Guido Fienga, amministratore delegato del club giallorosso, fanno suonare più di un campanello d’allarme: “Se il Campidoglio non arriverà alla revoca dell’interesse pubblico sul vecchio progetto, sarà impossibile parlare del nuovo. O il voto in aula sulla delibera già approvata in giunta arriverà nelle prossime due settimane oppure ci vorranno almeno altri 12 mesi prima di discuterla. Di mezzo ci sono le elezioni e la formazione della nuova giunta. Se passerà ancora un anno, perderemo sia l’interesse degli investitori sul progetto che l’onda del Recovery Plan e della ripartenza post-Covid. Se così sarà, piuttosto che ricascare in un procedimento lunghissimo, i tifosi dovranno rinunciare all’idea di avere anche il nuovo stadio”. La Roma è di fatto ancora legata a Tor di Valle? "No. La nuova proprietà della Roma, dopo una scrupolosa analisi, ha ritenuto quella strada non più sostenibile. - continua Fienga - Il vecchio progetto presentava grossi problemi legati alla titolarità e alla disponibilità dei terreni, senza contare il quartiere di uffici da realizzare attorno all’impianto. Quel progetto, considerato l’impatto del Covid sul mercato immobiliare, non avrebbe portato risultati alla squadra. Così abbiamo comunicato a Eurnova, promotore dell’operazione, e al Comune la nostra indisponibilità a proseguire. Vogliamo diventare promotori di un impianto sostenibile, che venga incontro alle esigenze dei tifosi. Un posto che piaccia ai fan, vicino al cuore di Roma, senza costringerli a lunghe migrazioni per ogni match". La sindaca Raggi giovedì ha incontrato Mourinho e i Friedkin in Campidoglio. Si è parlato di stadio? "Ci ha fatto molto piacere che abbia trovato il modo di dare il benvenuto al mister. Comunque non era quella l’occasione per parlare dello stadio. Ci siamo già confrontati. Vitek? Rispettiamo l’imprenditore. Ma le nostre valutazioni non cambiano. A Tor di Valle non andremo mai".