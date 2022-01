Regista, Diawara vuole il Valencia. Xhaka è in lista

IL centrocampista giallorosso sta valutando le diverse manifestazioni d’interesse pervenute, sia dall’Italia che all’estero

Le ultime 72 ore del mercato invernale possono regalare ancora un effetto domino sul quale diversi club, agenti e giocatori stanno lavorando, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Tutto ruota attorno a Diawara: il centrocampista giallorosso sta valutando le diverse manifestazioni d’interesse pervenute, sia dall’Italia che all’estero, facendo però dichiarare pubblicamente al proprio agente di volersi trasferire al Valencia. Il club spagnolo, dopo aver preso Moriba, è a caccia anche di un regista e il guineano è in seconda fila nelle loro preferenze, alle spalle di Ndombele, che ha un ingaggio però problematico da sostenere per gli iberici. Il mediano, in uscita dal Tottenham, ha in realtà da giorni un accordo con il Psg. La Roma in tutto questo rimane alla finestra, sapendo di poter contare della sponda di Paratici nella copertura di parte dell’ingaggio di Ndombele, ammortizzato ancor di più dall’eventuale partenza di Diawara e dalla rescissione contrattuale di Fazio (più di 2 milioni di euro di risparmio). Ma non c’è solo Ndombele nella lista last-minute sulla quale Tiago Pinto sta lavorando per il regista, anche se arrivano secche smentite su un possibile ritorno di fiamma per Granit Xhaka.