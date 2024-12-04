Lorenzo Pellegrini in questo momento è ai margini della Roma. Una scelta precisa voluta da Claudio Ranieri che ha studiato questo “programma” speciale di comune accordo con il calciatore. "Gli ho detto ‘voglio che tu ti diverta, stacchiamo la corrente e ti resetti - raccontava l'allenatore qualche giorno fa - Vedrai che più avanti tornerai il centrocampista che conosco". Per uscire da questo vortice di negatività Sir Claudio ha deciso di concedergli una pausa. Dal calcio giocato e dalle pressioni di chi indossa la fascia di capitano. Ieri però lo stadio ha cambiato volto. È bastata la presenza di Sir Claudio. Il sostegno dei tifosi giallorossi - sottolinea Marco Juric su 'La Repubblica' - è stato forte e costante. Nonostante la sconfitta. Ora Roma-Lecce di sabato è fondamentale. Con i giallorossi obbligati a vincere per uscire dalle sabbie mobili di una classifica che fa paura. Quale miglior occasione per Pellegrini di ripartire? Per questo Ranieri ci sta pensando: riconsegnargli la maglia di titolare già da Roma-Lecce. Tornando al campo, arrivano buone notizie dall’infermeria. Mats Hummels non desta particolari preoccupazioni. Salvo imprevisti, dunque, il difensore sarà regolarmente a disposizione per il prossimo impegno in campionato. Così come Bryan Cristante.