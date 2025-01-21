Bryan Cristante è tornato. Come riportato da Marco Juric su La Repubblica, il centrocampista azzurro ieri ha svolto l'intera seduta di allenamento con il gruppo. Un primo passo verso il completo recupero dopo la lesione ai legamenti della caviglia subita lo scorso 2 dicembre. Tra errori di valutazione di medici interni ed esterni che hanno portato il calciatore ad un passo dall'operazione chirurgica. Ma Cristante non sarà a disposizione né per la sfida di giovedì, né a Udine domenica. Il percorso di riatletizzazione è appena iniziato e servirà almeno una settimana di allenamenti prima di riaverlo a disposizione. Nonostante l'infortunio il mercato attorno al centrocampista resta vivo. Per l'Inter è la pedina di scambio giusta in caso di partenza di Frattesi. Per la Fiorentina è la miglior soluzione pronto uso per sostituire Bove. L'idea c'è, ora serve un'offerta. Oggi previsto l'arrivo a Roma di Devyne Rensch. Da Lens intanto si aspettano i risultati dei test aggiuntivi richiesti per Mathew Ryan. Uno stop che, per adesso, blocca l'arrivo nella Capitale di Gollini.