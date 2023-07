Questo non è un mercato per la Roma. Pinto e quelle cessioni impossibili

Ibanez vale almeno 30 milioni e offerte all’altezza non ce ne sono. Così come Karsdorp, che sotto ai 7 milioni non può essere venduto

Redazione

Tutta la Serie A ha venduto calciatori incassando dai 20 milioni in su, tranne la Roma ferma alla cessione di Kluivert per 11 milioni al Bournemouth, scrive Marco Juric su La Repubblica.

Questi i fatti, poi ci sono contingenze e strategie. Come quella messa in atto dal club giallorosso dal momento dell'insediamento dei Friedkin: "La Roma non svende i suoi gioielli sul mercato". Un diktat seguito pedisseguamente (e orgogliosamente) dal gm Pinto.

I gioielli o asset hanno un loro valore reale e uno di mercato. Quando questo dato coincide o viene superato si avviano le contrattazioni. In caso di sbilanciamento in negativo, non si vende. Da questa bilancia finanziaria (un termine che ritorna) sono stati venduti Felix e Tahirovic. Zaniolo ha abbracciato, in tempi diversi le due fasi. Appetito sul mercato, ma con offerte al di sotto della valutazione di allora (60 milioni durante l'estate). E poi ceduto per motivi disciplinari alla metà della valutazione di pochi mesi prima.

In questo panorama, lineare, se visto da un solo lato, c'è la variante chiamata contingenza. Che per la Roma si chiama FFP, risistemazione dei conti, plusvalenze. incassi. Tutte voci del bilancio utili a fare gli acquisti. E qui entra in scena il cortocircuito in cui la Roma sembra accartocciata da tempo: non vende se non al suo prezzo, ma non incassando non può comprare i calciatori. E intanto il tempo passa.

Ibanez vale almeno 30 milioni e offerte all’altezza non ce ne sono. Così come Karsdorp, che sotto ai 7 milioni non può essere venduto. E Spinazzola, bloccato da una valutazione datata Euro 2020.

Ma vuoi per i valori di mercato alti, per il poco appeal dell'estero per i calciatori giallorossi. O più semplicemente per la poca elasticità nel valutare vantaggi e svantaggi di una trattativa in uscita, i calciatori la Roma non li vende.