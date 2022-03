Quel filo invisibile tra Pellegrini e Totti

Certe punizioni fanno pensare a Francesco e a tutti quei portieri che si rialzavano sconsolati con la faccia di Toldo durante un Roma-Inter: “E come la prendi?”

L’affinità elettiva . Dopo la punizione capolavoro , ancor più capolavoro perché anomala (un destro che calcia da sinistra passando dalla parte del palo coperto non sopra la barriera ma di lato!), Pellegrini non è contento, non festeggia da contento, festeggia da emozionato. Mancini fa il gesto con le mani: “…ahò, questa è tanta roba!!“. Poi Pellegrini guarda in alto verso la tribuna, probabilmente verso la famiglia. E non è detto che non consideri Francesco Totti un membro della sua famiglia. Certe punizioni (Lollo è alla seconda in stagione) fanno pensare a Francesco e a tutti quei portieri che si rialzavano sconsolati con la faccia di Toldo durante un Roma-Inter: “E come la prendi?”.

I tanti Toldo incontrati da Totti, i pochi Toldo incontrati da Pellegrini. Uno segnava tanti gol e in qualunque maniera, Pellegrini è più avaro, eppure ha un suo modo, piuttosto chiaro, di esprimere la propria passione e di trasformarla in giocate concrete. Sì, è vero: c’è solo un Capitano. Ma se il Capitano ha 45 anni e sta in tribuna accanto ad Antonello Venditti, qualcuno in campo quella fascia se la dovrà pur caricare addosso. E non c’è miglior braccio di quello di Lollo per favorire un passaggio di calore, di valore, di corrente e di gesti tecnici. Pellegrini non è Totti. Forse un giorno qualcuno gliel’avrà fatto credere: “Sei come Checco”. Se così fosse, siamo certi che lui, da persona intelligente, non ci abbia creduto. Si sarà sentito lusingato e avrà usato la benzina per provare ad essere un Pellegrini migliore.