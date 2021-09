Primo ko, Mourinho ottimista: “Domani è un altro giorno”

Più che arrabbiato, il tecnico è apparso sorpreso, un po’ stordito, per degli errori visti che magari non immaginava venissero infilati tutti insieme dai suoi

Una novità che aspettava, sperando arrivasse il più tardi possibile, ma che adesso dovrà gestire. La sconfitta sulla panchina della Roma arrivata a Verona, è per Mourinho un nemico che ha già stritolato tanti suoi predecessori e con la quale, per la prima volta dopo sette gare ufficiali, dovrà convivere, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Il giorno di riposo assicurato nonostante la sconfitta, e concesso ieri ai suoi calciatori, conferma il pensiero del portoghese: la squadra si è impegnata, ma è stanca e, in questo caso, anche vittima delle sue paure. Nessuna necessità punitiva, quindi, inutile stressare troppo un gruppo che sta seguendo il tecnico, ma che è immerso in un processo di trasformazione che richiede tempo. Giovedì l’Udinese, domenica il derby: il calendario da una parte corre in soccorso alla Roma, consentendole di recuperare subito i punti persi a Verona, dall’altra rischia di pesare ancora di più sui muscoli di giocatori chiamati a scendere in campo ogni tre-quattro giorni. “Domani è un altro giorno”, ha scritto su Instagram Mou, mandando un messaggio distensivo allo spogliatoio e all’ambiente, consapevole di come troppo spesso negli anni la Roma sia stata incapace di reagire ai momenti “no”, risucchiata da paure e scarsa autostima.