Manca solo un tassello per chiudere la trattativa tra Roma e Juventus per Federico Chiesa. Ma è quello più importante: il sì del calciatore. Che si è preso del tempo per valutare tutte le possibilità. Come riportato Marco Juric su La Repubblica, ormai il suo destino è sempre più lontano dalla Juventus. Giovedì è andato in scena l'incontro tra l'agente Ramadani e il ds bianconero Giuntoli che ha portato ad una fumata nera: niente rinnovo di contratto (di un anno) e comunicazione della volontà di cedere l'attaccante. La Roma si è messa in pole già da tempo, trovando l'accordo economico con la Juventus: 20 milioni più bonus. Chiesa dal canto suo non ha mai chiuso la porta alla soluzione romanista. Manca però l'intesa sullo stipendio. A Torino percepisce 6 milioni netti a stagione e, per rinnovare aveva anche chiesto un aumento di stipendio. Rifiutato. Cifre attualmente non raggiungibili dalla Roma che ha formulato una proposta più bassa: 5 milioni più bonus a salire per quattro anni. La palla ora è in mano al giocatore e al suo agente che dovranno dare una risposta al ds Ghisolfi in tempi brevi. Intanto la Roma oggi pomeriggio (ore 17.00) si ritroverà a Trigoria per l'inizio della nuova stagione. Durante la prima settimana attese doppie sedute: la mattina lavoro in palestra e test fisici, il pomeriggio in campo.