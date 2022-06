Premier? No, grazie. L’eccezione Zaniolo

Non esiste giocatore che non sia attratto dall’idea di giocare in Premier League. Ma evidentemente qualche eccezione esiste: una è Nicolò Zaniolo, scrive Andrea Di Caro su La Repubblica. Prima il Newcastle, ora il Tottenham: dall’Inghilterra bussano dalle parti di Trigoria, come ha fatto Fabio Paratici nell’incontro con Tiago Pinto a Milano, chiedendo informazioni e fattibilità dell’operazione.