Positivi a quota 7. E Fonseca punta al rinnovo

Un altro positivo al covid in casa Roma. Si tratta di Nicola Zalewski. Il talento della squadra allenata da Alberto De Rossi, ricorda l’edizione romana di Repubblica, è il settimo caso di positività in una settimana.

Fonseca prova a gestire l’emergenza, preparando tra tante difficoltà un altro mini- ciclo di partite. Tra campionato e coppa, i giallorossi disputeranno dieci gare in un mese, cercando di superare il girone di Europa League, e di mantenere la zona Champions in classifica. Il tecnico portoghese si gioca in questa fase la possibilità di restare alla Roma anche nella prossima stagione, cercando di convincere i Friedkin ad esercitare l’opzione di rinnovo del contratto che gli scadrà a giugno 2021.