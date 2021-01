Podgoreanu, il gigante israeliano

Fonseca l’ha inserito nella lista dei convocati della Roma per la gara di ieri con l’Inter, dimostrando di credere molto nel ragazzo e di volergli far respirare l’aria dei big match. D’altra parte, Suf Podgoreanu è sbarcato nella capitale la scorsa estate proprio per fare la spola tra Primavera e prima squadra. Esterno offensivo (di piede destro) israeliano (con passaporto rumeno), classe 2002, si è messo in mostra grazie ai 18 gol realizzati con la maglia dell’Under 19 del Maccabi Haifa. Bravo nell’uno contro uno, i compagni ne evidenziano una certa somiglianza con Dzeko, Podgoreanu viene raccontato come un ragazzo umile, riservato, che sul campo deve lavorare sul gioco aereo, un po’ il suo limite nonostante l’altezza.