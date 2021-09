Più assist a Abraham e difesa da rivedere: le chiavi per ripartire

Lo Special One deve mettere soprattutto a posto la retroguardia

Il Mourinho versione pompiere aveva ragione: questa squadra non è ancora strutturata per sostenere il peso dei sogni di gloria di una tifoseria intera, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Le fragilità della rosa giallorossa stanno venendo a galla. Basta partire da un dato: l’ennesima tribuna per Reynolds e Villar nel derby. Mourinho non fa sconti, non li ritiene pronti o comunque utili alla causa. Karsdorp non ha alternative e la coppia Cristante-Veretout non ha mai modo di tirare il fiato: e così la Roma arriva nei momenti chiave della partita con una normale e giustificata stanchezza, sia fisica che mentale. Ed è lì che Mourinho sta lavorando, sulla testa, cercando di dare sempre più benzina mentale alla squadra, a quella rosa ristretta dei suoi fedelissimi. La classifica è lo step iniziale dal quale ripartire perchè la Roma ha le carte in regola per giocarsi un posto utile per la prossima Champions. Servirà lavorare anche su altri due fattori chiave: la tenuta difensiva e Tammy Abraham. Nelle ultime tre partite sono ben 6 i gol subiti, al netto di moltissime occasioni concesse. L’inglese ha una voglia matta di aiutare la squadra e la mostra in ogni sua giocata, ma il problema è che non gli arrivano palloni utili per calciare in porta. Sono 11 i tiri in queste prime giornate di campionato.