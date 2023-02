Pinto: “Mercato deludente, la colpa è di Zaniolo”

Sorrisi e toni da chi ha trovato la chiave comunicativa. Combattuta tra verità e voglia di coltivare i sogni, scrive Matteo Pinci su La Repubblica. Tiago Pinto lo ha capito e lo ha messo in atto nella conferenza , stampa post mercato: "Zaniolo è stato amato come pochi giocatori da questa città, quando si rifiuta di vestire la maglia della Roma è qualcosa che va oltre trattative o rinnovi. Fossi in lui mi farei qualche domanda, se lo hanno cercato solo Bournemouth e Galatasaray".