Pinto blinda Smalling, ma la Juventus è pronta al rilancio

Non esiste programma futuro che non preveda Smalling al centro della difesa della Roma, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Per questo la società ha offerto un contratto biennale al difensore. Da Trigoria respingono con forza la tesi di una società passiva e ormai rassegnata a perderlo a parametro zero. Il prossimo contratto che firmerà sarà l’ultimo della sua carriera, per questo motivo è logico che la valutazioni del calciatore e del suo entourage saranno ponderate e ben approfondite.