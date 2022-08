Pinto al rush finale: Villar e Perez salutano, Belotti in attesa

C’è una Roma che sogna , sempre presente e rumorosa, che si gode le giocate dei quattro tenori ( Pellegrini-Dybala-Zaniolo-Abraham ) e che pensa in grande , in merito agli obiettivi che la stagione può presentare. C’è poi l’altra Roma, quella operativa e silenziosa, che è ancora immersa nelle vicende di mercato, tra entrate ed uscite, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica.

Tiago Pinto si è goduto il calore del popolo romanista, nella splendida serata dell’Olimpico, con un occhio al campo e l’altro sul telefono, in attesa di input. Con Zaniolo sempre più vicino alla permanenza, nonostante il pressing del Tottenham, e la ricerca del difensore che prosegue, sono diverse le trattative in via di definizione: Villar ieri ha svolto le visite mediche e firmato il contratto che lo legherà alla Sampdoria: prestito con opzione d’acquisto fissata a 8 milioni di euro.

Un altro spagnolo ha salutato la Roma: nella notte Carles Pérez è sbarcato a Vigo per firmare con il Celta. Il calciatore spagnolo si trasferisce in prestito oneroso (1 milione di euro) con opzione di acquisto fissata attorno ai 10. Anche il buon rapporto tra Mourinho e Campos (consulente di mercato del club spagnolo) ha aiutato la riuscita dell’operazione.

Sul fronte Shomurodov, la Roma ha scoperto nelle ultime ore di avere un inaspettato alleato: infatti il Manchester United ha puntato Marko Arnautovic come rinforzo per l’attacco. La trattativa potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore, “costringendo” il Bologna a chiudere l’acquisto dell’attaccante uzbeko, per dare un sostituto immediato a Sinisa Mihajlovic. È questo l’ultimo tassello necessario per l’ingaggio dello svincolato Andrea Belotti.