Pinto a Milano per sbloccare Belotti. Zaniolo, il futuro è giallorosso

Non ci sono stati viaggi “banali” nella bollente estate di Tiago Pinto. Dal blitz a Torino per Dybala, i viaggi a Londra o gli spostamenti a Milano: il gm si muove quando c’è qualcosa di importante in ballo, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica.

Oltre a incontrare Vigorelli per iniziare a pianificare il rinnovo di contratto fino al 2027 di Zaniolo e per definire il futuro di Tripi, Pinto è alla ricerca di una sistemazione ai molti esuberi che ancora popolano Trigoria: da Coric a Bianda fino a Diawara e Kluivert.

L’olandese è nel mirino del Fulham : i giallorossi chiedono 10 milioni di euro e una percentuale sulla futura rivendita, con una formula a titolo definitivo. Gli inglesi continuano a spingere per la formula del diritto o di legare il riscatto dell’esterno alle presenze del giocatore. I due club continuano a dialogare alla ricerca dell’accordo definitivo, ma la Roma non fa un passo indietro rispetto alle iniziali condizioni.

Non è invece una novità su come Pinto si stia muovendo per cercare una sistemazione a Felix e Shomurodov, ma non sembrano esserci all’orizzonte svolte imminenti: sul ghanese, oltre alla Salernitana, ha mosso dei passi anche il Cagliari.