Piccoli segnali di Roma, ma in finale va Cavani

Giallorossi, non basta una gran ripresa: 3-2. Lo United a Danzica troverà il Villarreal

Chissà se si può già invocare l’effetto Mourinho. O se, semplicemente, bisogna archiviare quel disastroso secondo tempo di Manchester alla già larghissima collezione dei rimpianti romanisti. Certo il 3-2 con cui ha accompagnato in finale lo United è una dimostrazione di potenzialità inespressa, scrive Matteo Pinci su La Repubblica. Mourinho chiederà un nuovo portiere, un terzino, un grande centrocampista e soprattutto un attaccante di livello internazionale. Futuro, si diceva. Per ora lo hanno annunciato Ebrima Darboe e Nicola Zalewski. Fonseca ha anche corso il rischio di chiudere la stagione europea esattamente come aveva iniziato il campionato: con uno 0-3 a tavolino. Fra i convocati c’era Simone Farelli, il quarto portiere, non in lista Uefa. La Roma era convinta di poterlo utilizzare visto che Pau Lopez a ore si opererà alla spalla e ne avrà per tre mesi. Ma il regolamento permette di inserire un nuovo portiere soltanto se non hai a disposizione due di quelli iscritti nella lista A.