Petrachi, j’accuse e auguri interessati a Friedkin in arrivo

Il modo in cui l’ex direttore sportivo Petrachi ha scelto di rompere il silenzio, più che offrire risposte, apre domande, scrive Matteo Pinci su “La Repubblica”. “Avevo chiesto a Pallotta inutilmente di allontanare gli elementi che violavano i segreti dello spogliatoio e minavano i rapporti interni”, ha dichiarato ieri all’Ansa il direttore sportivo leccese. Insomma, a Trigoria c’erano spie e cospiratori, ed evidentemente ci sono ancora. I nomi l’ex ds, licenziato per giusta causa dopo un messaggio di offese all’ex presidente Pallotta, però non ne ha fatti. Solo allusioni contro quelli che “inventarono un litigio tra me e Dzeko”oppure “hanno preferito rendere pubblico l’esperimento della difesa a tre deciso da Fonseca”.

Per Petrachi, la lettera è soprattutto il tentativo di rimarcare di aver fatto tutto “per il bene della Roma e dei suoi tifosi”. Un messaggio neanche troppo velato ai Friedkin che saranno a Roma il prossimo weekend. E a cui ha rivolto i suoi auguri: quasi un’auto candidatura visto che la Roma cerca ancora il ds e lui, tecnicamente, è ancora a “libro paga”.