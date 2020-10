Perdite record, Friedkin a caccia di nuovi soci

Una voragine pazzesca, che ha condizionato, e rischia di condizionare ancora, il mercato giallorosso. La Roma ha un rosso di bilancio pari a 204 milioni, riferibili all’esercizio 2019/20, con il patrimonio netto negativo valutato 242,5 milioni di euro. Un calo di 115 milioni di euro rispetto al bilancio precedente. Una caduta record, la peggiore della storia del club, per una perdita che ha un solo precedente nel calcio italiano: quello dell’Inter nella stagione 2006/07, con 207 milioni di rosso registrati, si legge su La Repubblica.

Per uscire dalla pesante situazione, facendo rifiatare il bilancio, il fabbisogno netto per il prossimo esercizio (2020/21), è stimato in 140 milioni di euro, da ricavare attraverso le plusvalenze, gli introiti dell’Europa League, gli sponsor, il taglio netto dei costi e la ricapitalizzazione. Senza escludere l’ingresso di soci che possano supportare economicamente i Friedkin.