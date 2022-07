Per Dybala un altro duello. Frattesi in stallo

Al momento l' Inter ha messo la Joya in stand-by perché deve prima cedere, mentre il Napoli è particolarmente interessato ed a breve formulerà una proposta da oltre 6 milioni. Intanto Dybala si allena nella sua villa a Torino in attesa di scoprire il suo prossimo club.

Per quanto riguarda il centrocampo, invece, la telenovela Frattesi continua e ad oggi la trattativa è ferma. Il modo di lavorare del Sassuolo sta iniziando a spazientire la Roma poiché la distanza è ancora ampia nonostante il giocatore sogni di tornare nella Capitale .

Intanto Pinto è a Milano e, dopo la cessione di Villar è pronto a chiudere quella di Kluivert, il quale non è partito in Portogallo anche per questo motivo.