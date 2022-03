Pellegrini, un rigore per l’Europa. Mourinho: “Stanchi e senza ritmo”

I giallorossi strappano ancora una volta dei punti insperati negli ultimi istanti di gara. Mourinho: "Ho capito subito che mancava intensità e forza mentale"

Altro che “zona Cesarini”, chiamatela “zona Roma”. Come riportato da Andrea Di Carlo su La Repubblica, per la sesta volta in campionato la squadra di Mourinho segna nei minuti di recupero e acciuffa, grazie ad un rigore di Pellegrini, un punto che sembrava quanto mai insperato, soprattutto dopo quanto visto in campo. Roma stanca e opaca, che ha rischiato più di perdere che di vincere alla Dacia Arena. Tanti i protagonisti sottotono nel pomeriggio friulano, dove emerge la prestazione di Rui Patricio, che con le sue parate ha tenuto in vita la sua squadra. Non poteva essere pienamente soddisfatto José Mourinho a fine gara: "Era la partita che mi aspettavo, una gara difficile che mi lascia la sensazione che, con un po’ più di tempo dopo il gol del pari, avremmo potuto vincere. Ma otto partite di fila senza sconfitte non sono male, questo pareggio mi dà un feeling diverso". L’analisi dello Special One diventa molto più critica quando va sulla prestazione dei suoi: "Bastava guardare il "body language" di diversi giocatori dopo tre minuti e ho capito subito che mancava intensità e forza mentale".