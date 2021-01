Pellegrini salva Fonseca, l’abbraccio dopo la lite. Dzeko ora è in vendita

La storia della Roma è cambiata due volte in due minuti. E l’ha cambiata Lorenzo Pellegrini, spedendo nella porta dello Spezia il gol del 4-3 per poi lanciare la maglia e festeggiare. Ha trascinato pure Fonseca, scrive Matteo Pinci su Repubblica, abbandonando la sua posa inerme per una corsa sfrenata. L’indicazione che aspettavano Ryan Friedkin e il dg Tiago Pinto per prendere una decisione: la Roma non ha abbandonato l’allenatore.

Quella fascia rimasta al braccio di Pellegrini dopo lo spogliarello del gol è significativa dell’inizio di una nuova era. Il dopo Dzeko, capitano esautorato dei gradi dall’allenatore e di fatto fuori squadra. “Di Dzeko non voglio più parlare”, ha liquidato la questione Fonseca, forte anche della doppietta del suo sostituto Borja Mayoral.

Dzeko è ufficialmente in vendita: il problema è trovare qualcuno che possa acquistarlo a gennaio, ipotesi almeno improbabile. La Juve si è chiamata fuori, l’Inter oggi non può concedersi desideri, il Milan ha preso Mandzukic. Il rischio è tenere ai margini da qui a fine stagione un uomo che costa più di un milione al mese.

Ogni scossone può ridefinire la geografia dei rapporti. Per questo, i nomi di possibili sostituti, da Allegri, il preferito, a Mazzarri passando per Sarri, restano lì, fantasmi sul cammino dell’allenatore portoghese. Che però, ed è un paradosso per un allenatore in discussione, alla fine del girone di andata è 3° a 6 punti dal primo posto.