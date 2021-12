Pellegrini, Natale a Dubai: Mourinho lo aspetta in campo

Il capitano ha raggiunta la meta esotica portandosi dietro anche un fisioterapista per allenarsi

Non sembra il massimo volare a Dubai in un periodo di forte aumento dei casi Covid, ma i calciatori anche per questo Natale hanno scelto mete esotiche, scrive Francesca Ferrzza su La Repubblica. Non sono da meno quelli della Roma, compreso Pellegrini, che dopo la partita con la Sampdoria ha raggiunto moglie e figli a Dubai portandosi però dietro anche un fisioterapista per allenarsi. Non poteva vietarlo la società e nemmeno Mourinho, che si affida al buonsenso dei suoi, reduci dalla brutta frenata in campionato, con un pareggio casalingo che ridimensiona le ambizioni da classifica, dopo aver sognato grazie alla vittoria di Bergamo.