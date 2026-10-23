È il momento di Rodrigo Mora. L'infortunio di Pellegrini, che rischia di rientrare nel 2027 per una lesione di alto grado alla coscia destra, carica di responsabilità il portoghese, pronto a ritagliarsi più spazio dopo un avvio intermittente. Domani - la Roma affronta il Napoli al Maradona - il trequartista affiancherà Soulé alle spalle del centravanti Malen, visto che anche Dybala è ai box per una lesione al polpaccio. Il tecnico Gian Piero Gasperini deve quindi resettare il piano di crescita di Mora. Il suo impiego in campo è stato graduale: in campionato ha giocato, in media, 46 minuti a partita, scrive Niccolò Maurelli su Repubblica. Ora si cambia: Mora vuole prendersi le chiavi del reparto, diventando il nuovo punto di riferimento di Malen. Tra i due c'è grande intesa, come dimostrato nella sfida contro il Real all'Olimpico, quando il portoghese ha servito l'attaccante per il gol del momentaneo 2-1. Rodrigo dovrà assimilare in fretta l'idea tattica dell'allenatore, che gli chiede di essere più decisivo davanti alla porta.