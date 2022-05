Pellegrini capitan Europa, sogna la finale perfetta

Lorenzo è punto di riferimento nello spogliatoio, ma anche leader tecnico

E la crescita che ha mostrato in campo ha messo finalmente d’accordo tutti: non parliamo dello Special One, che ne metterebbe in campo “tre” se li avesse a disposizione, ma di quella corrente di pensiero che non lo riconosceva come giocatore di livello internazionale. E lui li ha smentiti sul campo. Basta riavvolgere il nastro del film delle ultime due stagioni: in gol a Old Trafford nella semifinale di Europa League con il Manchester Utd, in gol un mese fa al King Power Stadium di Leicester nella semifinale di Conference League.