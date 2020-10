Pellegrini brilla in maglia azzurra e cerca continuità

Protagonista con l’Italia, in attesa di consacrazione nella Roma. Lorenzo Pellegrini è reduce dalle buone prestazioni in azzurro. Il dibattito intorno al ragazzo è legato al suo ruolo, visto che Fonseca in questa stagione l’ha riportato a centrocampo, accanto a Veretout, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Pellegrini in giallorosso sembrava aver trovato una propria definizione come trequartista. Il ct azzurro lo schiera da esterno del tridente offensivo, mentre Fonseca, dopo una stagione piuttosto appannata, ha deciso di riportarlo a centrocampo, complice un cambiamento di modulo che vede in attacco Pedro e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko. L’indisponibilità di Diawara perché tornato positivo al covid dalla nazionale, porterà a una inevitabile conferma di Lorenzo vicino a Veretout.