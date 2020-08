Pellegrini al mare “marca” Smalling per farlo tornare

Lorenzo Pellegrini “marca” Smalling. E’ vero che in questo periodo quasi tutti, calciatori in primis, sono in vacanza. Ma un capitano non va mai in vacanza, scrive Matteo Pinci su La Repubblica.

Infatti il numero sette è ospite di un esclusivo resort in Sardegna, dove si trova insieme alla famiglia, dove c’è anche Smalling. Il difensore di proprietà del Manchester United vuole fortemente tornare e di questo ha parlato tra un tuffo e un aperitivo proprio con l’ex compagno di squadra.

Il modo migliore per ammorbidire le richieste dei Red Devils sarebbe chiedere insistentemente la cessione ma questo ancora non l’ha fatto. Promise a un tifoso che l’avrebbe rivisto nella Capitale dopo due settimane: ne è passata una, vedremo come evolverà la situazione.