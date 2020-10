Pedro fa sorridere la Roma e Fonseca

Pedro salva la Roma e forse anche Fonseca. Ma di certo la prima faticosissima vittoria della stagione non risolve i problemi di una squadra dalle potenzialità più alte di quello che riesce a trasferire in campo. È anche la prima soddisfazione da proprietari per Dan e Ryan Friedkin, che la partita l’hanno seguita in piedi, appoggiati sulla balaustra di vetro del 5° piano del Friuli, come dei tifosi.

L’attacco romanista resta stitico: per Dzeko tanti duelli vinti e altre due occasioni inspiegabilmente incenerite quando uno come lui dovrebbe solo preoccuparsi di come esultare. E invece per innescare il primo gol romanista del neo acquisto Pedro è servito un errore marchiano di Becao. La pausa per le nazionali – scrive Matteo Pinci su ‘La Repubblica’ – a questo punto per i Friedkin rappresenta un’occasione. Per una rivoluzione totale, che porti finalmente il direttore sportivo atteso e un allenatore che ne sia l’emanazione. Oppure per una tregua che ridia solidità al nervoso Fonseca. In questo senso però è durissima accontentarlo con Smalling. Lo United non fa sconti (18/20 milioni bonus compresi) e la Roma è alla resa. Un piano B a oggi non c’è: i Friedkin non hanno autorizzato altre operazioni.