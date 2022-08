Paulo e Giorginio gemelli in campo?

Alla Roma che cambia, alla Roma di Dybala, servono come il pane saggezza e movimento in mezzo al campo. E come l’acqua, scrive Enrico Sisti su La Repubblica, serve la disponibilità (acclarata) di un uomo del calibro di Giorginio Wijnaldum, ormai stabilmente annoverabile tra i centrocampisti completi (ce ne sono pochi in giro). Alla Roma le qualità di Wijnaldum faranno comodo. Wijnaldum è l’unico che in una certa posizione può garantire movimenti “box to box”, nelle quali entrerebbe per istinto, per strategia e un po’ anche per contratto.