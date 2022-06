Partenza soft per la Roma: Mourinho contro due neopromosse nelle prime 4 giornate

È andato in scena ieri alle ore 12 il sorteggio integrale del calendario della nuova Serie A , con la stagione 2022-23 che avrà inizio nel week end del 13-14 agosto. Confermato il calendario asimmetrico, che seguirà un intervallo prestabilito per tutte: infatti una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri.

Calendario che prosegue senza sussulti fino all’ottava giornata, quando lo Special One tornerà a San Siro per sfidare l’Inter dell’ex Mkhitaryan. Il Napoli all’undicesima, poco prima del derby in programma due giornate dopo. Sarà invece la sfida casalinga con il Torino l’ultimo match prima della sosta per il Mondiale in Qatar.