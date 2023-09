Partenza da incubo e casse vuote. La crisi di Mourinho costa 157 milioni di euro

L'obiettivo posto dai Friedkin è la qualificazione alla nuova e più ricca Champions League

Redazione

La Roma ha il terzo monte ingaggi della Serie A, ma è sedicesima in classifica. Una partenza shock che, come scrive Marco Juric su La Repubblica, rischia di compromettere il progetto di Dan e Ryan Friedkin: entrare nel calcio dei big per rendere la Roma un club sostenibile. A Trigoria si spendono oltre 157 milioni di euro lordi l’anno ma l’andamento del campionato rischia di far perdere una fetta importante dei 2,2 miliardi di euro in palio per i partecipanti alla Champions League.

Le casse languono e i ricavi non aumentano, o meglio, soprattutto a causa della latitanza della Champions, non tengono ancora il passo di un’azienda che costa più di quanto incassa. L’obiettivo posto dai Friedkin è quello. Senza se e senza ma. Perché la nuova Champions Legaue è il palcoscenico elitario che gli americani hanno fissato come obbligo fin dall’insediamento di Mourinho. Introiti a otto zeri che sono ossigeno per i disastrati bilanci del club giallorosso.

