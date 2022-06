Parte la rivoluzione del centrocampo: dopo Matic, Mourinho vuole Frattesi

La rifondazione del centrocampo è appena partita, scrive Marco Juric su La Repubblica. Non appena dato l’addio a Mkhitaryan, la Roma ha chiuso la trattativa con Nemanja Matic, regalando a José Mourinho il pretoriano della mediana. Il secondo mercato targato Special One-Tiago Pinto sembra aver inserito una nuova marcia, tempestività e precisione senza troppi fronzoli. L’unico altro giocatore a salvarsi sarà Cristante, con il quale sono già iniziati i colloqui per il rinnovo del contratto. Sarà addio per Veretout, Villar, Darboe e Diawara. Nella short list dei centrocampisti, in cima alla preferenze c’è Davide Frattesi, espressamente richiesto da José Mourinho, con qualche telefonata che da Trigoria è già partita.