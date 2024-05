Parola d’ordine: “ricostruzione”. È il momento di Ghisolfi

E adesso la parola d'ordine più che rivoluzione è ricostruzione, scrive Piero Torri su La Repubblica. Che sarà affidata a monsieur Ghisolfi. Serve allestire una Roma che possa puntare senza dover fare il tifo per ripescaggi, a quella Champions League che da troppi anni è costretta a seguire in televisione. Del resto ci sono i fatti ei numeri a sottolineare come sia necessaria una ventata di nuovo in una rosa che nei fatti ha ribadito come la sua dimensione sia da sesto posto. Anche se noi, magari da inguari- bili ottimisti, siamo convinti che questa rosa 70 punti nel campi0nato italiano li potesse fare, come certificato dal girone di ritorno (meno una partita) con Danie De Rossi in panchina, 34 punti ottenuti in 17 gare, una media perfetta di due a partita, media che avrebbe garantito una qualificazione per la Coppa dalle grandi orecchie.