Pareggio sofferto contro l’Atalanta: un punto con la testa rivolta all’Europa

Fonseca, stanco e nervoso. Sei gare di campionato all’addio del portoghese

Spazientito, in maniera evidente, nervoso, in panchina, per l’atteggiamento in campo della sua Roma. Paulo Fonseca si sbraccia, urla, rimprovera (“Ma cosa state facendo!”), mentre i suoi faticano tanto contro l’Atalanta, riporta Francesca Ferrazza su La Repubblica. Mancano sei gare di campionato all’addio del portoghese alla panchina giallorossa, e la squadra in campo appare sempre più involuta e distante dal suo pensiero. Resta adesso alla Roma il compito di giocarsi tutto nella doppia semifinale contro il Manchester United.