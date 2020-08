Palestra e relax, Zaniolo al mare con le sue donne e il nuovo tutor

E in vacanza con le sue donne – mamma, sorella e fidanzata – Nicolò Zaniolo aspetta la ripresa della nuova stagione, impaziente di tornare in campo. Il centrocampista della Roma – riporta “La Repubblica” – ha preso in affitto una villa a Porto Cervo, dotata di mini-palestra e piscina, per godersi il sole della Sardegna, non smettendo però di allenarsi. I dati del suo lavoro sono monitorati dallo staff di Fonseca, come quelli di tutti gli altri giocatori, attraverso delle comunicazioni periodiche. L’attaccante è seguito, anche in vacanza, da Antonio Esposito, la persona che, su suggerimento del suo agente, Claudio Vigorelli, da qualche tempo gli è accanto.