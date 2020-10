Over 30 d’oro, Dzeko e Mirante: cinquina col brivido

I Friedkin si godono la prima dilagante vittoria casalinga della Roma (5-2), dopo il pareggio contro la Juventus. Vittima il Benevento, che dà del filo da torcere alla squadra di Fonseca, ma poi soccombe alla maggior qualità dei giallorossi. Chiuso il mercato, allontanati pensieri e distrazioni, Edin Dzeko torna decisivo a 34 anni, e timbra il gol numero 107 e poi il 108 con la maglia della Roma, scrive Francesco Ferrazza su La Repubblica.

Giovedì sera Dzeko e compagni affronteranno lo Young Boys nell’esordio in coppa, ancora senza Smalling, fermo per una lieve distorsione al ginocchio. I giallorossi cominceranno a giocare ogni quattro giorni per tre settimane, mini-ciclo di partite che il portoghese dovrà gestire nei cambi e nella rotazione della rosa a disposizione. Sarà difficile per lui non confermare Mirante, portiere determinante anche ieri sera contro il Benevento, giocatore lucido e padrone della sua area. Fonseca non può ignorare Pau Lopez, costato quasi trenta milioni, tra una cosa e l’altra, patrimonio che rischia di deprezzarsi più di quello che già non abbia fatto.